DayDreamer quando va in onda? (Di martedì 8 settembre 2020) La domanda che tutti si pongono adesso è proprio questo. Il ritorno di Uomini e donne ha spodestato Can Yaman e soci prendendo il posto della serie turca che, eccezionalmente, ieri sera è andata in onda in prima serata. I palinsesti autunnali della rete ammiraglia Mediaset sembra lasciare fuori DayDreamer dal prime time ma mai dire mai soprattutto se gli ascolti di ieri sera saranno come quelli del pomeriggio, cosa succederà a quel punto? Ancora è presto per dirlo visto che gli ascolti usciranno in tarda mattinata ma quello che è certo è che alla domanda DayDreamer quando va in onda la risposta è solo una: sabato e domenica. Il prossimo appuntamento con la serie turca con Can Yaman è fissato proprio per sabato 12 settembre alle 14.10 con ... Leggi su optimagazine

sandcastvles : RT @Lii_diaa23: Quando loro Allora noi #DayDreamerPrimeTime #DayDreamer - annamaria_picci : RT @yamanfanpageita: I brividi quando hanno iniziato con il riassunto ?? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime #CanYaman #DemetÖzdemir @canyama… - MariaCY95 : RT @AnimaSuCarta: Can Yaman quando le fan gli fanno richieste troppo imbarazzanti ma a cui non dice di no perché è troppo educato: #DayDre… - AntoGiu8990 : RT @nigritha_: 'A Sanem... Un amore che sarà ricordato per milioni di anni...C.' Un amore che sarà ricordato una vita intera. Un amore ind… - sandcastvles : RT @bursercel: ceyda: “quando Can si metterà con me, Sanem ci resterà molto male” canem: #daydreamer #DayDreamerPrimeTime #demetözdemir #… -