Cosa significa “oceano” nel cosmo (Di martedì 8 settembre 2020) Non solo Pacifico, Atlantico, Indiano: se allarghiamo lo sguardo nel cosmo, ciò che qui sulla Terra chiamiamo oceano assumerà una connotazione del tutto differente. Su altri mondi, infatti, ci sono oceani immensi nascosti sotto strati di ghiaccio, come quello di Europa, una delle lune di Giove. Oppure intrappolati sotto la crosta del pianeta o del satellite naturale e che si manifestano solamente con pennacchi di vapore qua e là, come su Encelado, una delle lune di Saturno. Ma potremmo spostarci su Cerere, Tritone, Titano, Ganimede e persino sul pianeta nano Plutone: su ognuno troveremmo una diversa concezione di oceano. Ecco una rassegna delle più affascinanti (e sicuramente scenografiche) in questo video, appena diffuso dalla Nasa. (Credit video: Nasa) Cosa significa “oceano” nel ... Leggi su wired

piersileri : Stamattina ho spiegato a @radioanchio cosa fare in questa fase: prevenzione e sorveglianza che non significa fare t… - Agenzia_Ansa : La fase 3 e la riapertura della scuola ci richiamano al senso di responsabilità: cosa significa esattamente? Che st… - Candy3141 : RT @_jaeseumin: avete idea di cosa significhi mettersi legalmente contro un idol nella società sudcoreana? o mettersi contro chiunque abbia… - Libero_Citt : @Ettore572 @Alea88 Questo signore sa cosa significa sovranità e cosa significa democrazia. La politica UE si fa con… - Nonnohyunmrd : Cosa significa 'Io me lo merito' ?? Sono confuso, Davide. PARTIAMO MALISSIMO. #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa Rugby - Video: Cosa significa diventare All Blacks OnRugby Lukashenko ammette: “Seduto un po’ troppo tempo al posto di presidente”

Aleksandr Lukashenko ha ammesso di aver “seduto un po’ troppo tempo” al posto di presidente della Bielorussia, ma ha anche ribadito di essere “l’unico a poter difendere i bielorussi”. Commentando con ...

Niente foto, sono solo un personaggio

Ve la siete immaginata così? Be’, io no. Questa ragazza dal volto – ammettiamolo, su - un po’ ordinario, sarebbe Anna Karenina. Almeno secondo i software di identificazione della polizia (quelli per ...

Aleksandr Lukashenko ha ammesso di aver “seduto un po’ troppo tempo” al posto di presidente della Bielorussia, ma ha anche ribadito di essere “l’unico a poter difendere i bielorussi”. Commentando con ...Ve la siete immaginata così? Be’, io no. Questa ragazza dal volto – ammettiamolo, su - un po’ ordinario, sarebbe Anna Karenina. Almeno secondo i software di identificazione della polizia (quelli per ...