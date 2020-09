Berlusconi: quinta notte tranquilla, 'umore sereno' (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 08 SET - Al quinto giorno di ricovero al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale provocata dal Coronavirus, l'umore di Silvio Berlusconi è "sereno", secondo fonti vicine a ... Leggi su corrieredellosport

GHERARDIMAURO1 : Berlusconi: quinta notte tranquilla, 'umore sereno' - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ultim'ora Berlusconi: quinta notte tranquilla, 'umore sereno' - iconanews : Berlusconi: quinta notte tranquilla, 'umore sereno' - Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Berlusconi: quinta notte tranquilla, 'umore sereno' - lindaeciao : @lievemente 1994 Quinta superiore NONOSTANTE le stragi di Falcone e Borsellino La fuga di Craxi..ecc Ci fu il tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi quinta

Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Al quinto giorno di ricovero al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale provocata dal Coronavirus, l'umore di Silvio Berlusconi è "sereno", secondo fonti vicine a ...Dois dos filhos do antigo primeiro-ministro italiano e a companheira foram também diagnosticados com covid-19. itália Silvio Berlusconi testa positivo para a covid-19 itália Famosos com Covid-19. A "m ...