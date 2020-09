Bennett vince in volata la 10^ tappa del Tour, Roglic sempre leader (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sam Bennett ha vinto la decima tappa del Tour de France 2020 trionfando in volata sul traguardo di Ile de Rè – Saint Martin de Rè. Dopo 168,5 chilometri sostanzialmente pianeggianti con partenza da Ile d'Oleron – Le Chateau d'Oleron, l'arrivo sull'isola in pieno oceano Atlantico è a ranghi compatti con lo sprint tra i velocisti che viene vinto per mezza ruota dall'irlandese della Deceuninck-Quick Step, che ha tenuto dietro Caleb Ewan e Peter Sagan, con Elia Viviani quarto. Le uniche difficoltà della frazione odierna senza asperità altimetriche sono state provocate dalle continue cadute a causa di rotonde e sparti-traffici (coinvolti tra gli altri Miguel Angel Lopez e Julian Alaphilippe) e dal forte vento laterale, ma nessun problema per i big della ... Leggi su iltempo

