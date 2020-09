Adesso l’Alto Adige farà i conti non solo con gli incassi, ma anche coi considerevoli danni (Di martedì 8 settembre 2020) Il bilancio della stagione turistica estiva che si va concludendo, la prima post-pandemia, si sta rivelando alquanto deludente per tutti coloro che speravano in un cambiamento radicale, indotto dall’emergenza sanitaria. E non parliamo solo di Costa Smeralda e altri luoghi mondano-marini trasformatisi in epicentri del “contagio menefreghista”, sull’onda della radicata tradizione di un turismo indifferente alle regole, e alla logica, persino della natura. Le montagne, in particolar modo le più belle, sono state prese d’assalto come non mai. E finalmente si sono di nuovo levate voci autorevoli, con in testa Reinhold Messner, per reclamare almeno un fermo temporaneo delle auto e delle moto, ovvero un qualche contenimento del traffico di mezzi e persone, nei punti più battuti delle Dolomiti, come sui passi del cosiddetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Adesso l’Alto Adige farà i conti non solo con gli incassi, ma anche coi considerevoli danni) Playhitmusic - - ilfattoblog : Adesso l’Alto Adige farà i conti non solo con gli incassi, ma anche coi considerevoli danni - kimberlyvajseli : Dal punto più alto impariamo a volare Poi ritorniamo giù Lungo discese pericolose Senza difese Ritorniamo giù A ill… - cjmimun : Rimane alto il livello di allerta nel Giappone sud occidentale per il passaggio del tifone Haishen, il decimo della… - irinaanatellaa : RT @Meramadia94: #elisadirivombrosa Scusate ma quando Angelo è andato via perchè Elisa gli ha dato due di picche Bianca era '' brutta meret… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso l’Alto Udine, trenta migranti in quarantena sui bus: “Dormiamo sui sedili” Rep