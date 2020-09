Vasco Rossi e Laura Schmidt, un compleanno da festeggiare (e un amore lungo 34 anni) (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel 1986 la strada di Vasco si è incrociata con quella di Laura Schmidt. Da allora i due procedono insieme. «Ho fatto la cosa più trasgressiva possibile per una rock star, ossia ho deciso di metter su famiglia. Mi ero stancato dell’instabilità, tutto è cambiato», ha raccontato il rocker in un’intervista. E oggi con la stessa spontaneità fa gli auguri alla donna al suo fianco da 34 anni: «Oggi vado a comprare dei fiori, per la Laurina… Perché è il suo compleanno», scrive via social, condividendo un collage di baci. I loro. Leggi su vanityfair

Vasco Rossi, dedica alla moglie Laura Schmidt in occasione del suo compleanno, ecco le sue parole: "La guardo e provo senso d'amore" Sono sposati dal 2012 ma sicuramente chi segue e ama Vasco Rossi co ...

