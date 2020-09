Uomo si suicida in diretta Facebook sparandosi in faccia | l’atroce video diventa virale su TikTok

Sono immagini quantomeno agghiaccianti, quelle che sono diventate virali su TikTok e che hanno fatto il giro di diversi siti online che hanno avuto l’ardire di rilanciarle, non rispettando il dolore dell’uomo artefice di questo gesto estremo. Sono le immagini degli ultimi secondo di vita del 33enne suicidatosi nella sua casa in Mississippi il 31 agosto mentre stava trasmettendo una diretta Facebook dal suo computer. Si può vedere l’uomo – ex veterano dell’esercito che ha prestato servizio in Iraq – parlare dinnanzi alla telecamera prima di farla finita sparandosi in faccia. La testa dell’uomo rimane totalmente smembrata e si vedono da lì a poco le forze dell’ordine sopraggiungere e trovarsi dinnanzi all’atroce scena.

