Ultime Notizie Roma del 07-09-2020 ore 15:10 (Di lunedì 7 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 7 settembre in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura il bilancio della pandemia nel mondo supera quota 27 milioni di contatti e 880 mila decessi paese più colpito restano gli Stati Uniti oltre 6,27 milioni di casi è quasi 189000 morti il Brasile e secondo per numero di vittime 126655 per il numero dei contagi complessivi il paese asiatico ne conta oltre 4,2 milioni nelle Ultime 24 ore in Russia accertati 5185 casi e 51 decessi il totale dei contatti sale così a 1030000 690 morti sono 17871 la cronaca lutto cittadino oggi a Paliano a Colleferro Willy monteiro 21 anni è morto per le botte ricevute in strada da alcunidopo avere tentato di difendere un suo amico arrestati quattro giovani due dei quali praticano sport da combattimento sono ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Oms, isolare anche gli asintomatici Fanpage.it A Mattino 5 si festeggia il matrimonio di Francesco Vecchi che felice mostra l’anello

Inizia con una nota davvero dolce e positiva, che speriamo sia di buon augurio per questa edizione, la puntata di Mattino 5 di oggi, 7 settembre 2020. E’ il ritorno in onda per Francesco Vecchi e Fede ...

Stefano Bollani: «Mia mamma era stonata. Ma io sognavo Celentano e chiesi consigli a Carosone»

Sognava di diventare come Adriano Celentano e invece è diventato uno dei pianisti di maggiore successo. Stefano Bollani ha messo per la prima volta le mani sulla tastiera a 6 anni. «Non discendo da un ...

