UFFICIALE - Man City colpito dal Covid: comunicati due positivi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Manchester City, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha annunciato la positività al coronavirus di Riyad Mahrez e Aymeric Laporte: "Entrambi i giocatori stanno attualmente osservando un periodo di autoisolamento in conformit&agrav ... Leggi su tuttonapoli

UFFICIALE - Man City colpito dal Covid: comunicati due positivi
Sony aggiorna le pagine web di alcuni videogiochi. Possibile indizio dei titoli di lancio PS5?

Sony è in vena di preparativi in vista del sempre più vicino lancio della sua nuova PS5, quest’oggi aggiornando le pagine relative ad alcuni giochi sul sito ufficiale PlayStation. Attraverso questa mo ...

Videogames e product placement: da Pepsiman a DJ Marshmello

Cosa ci fa Nathan Drake con un sandwich di Subway? O Super Mario su una Mercedes? E vi ricordate di Pepsiman? Siamo in tanti, se non tutti, a desiderare quei famosi 15 minuti di celebrità, passati all ...

