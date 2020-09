Traffico Roma del 07-09-2020 ore 17:30 (Di lunedì 7 settembre 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi cominciamo dal raccordo anulare abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dalla Nomentana Sino all’uscita alla rustica permangono rallentamenti conclude anche nella zona sud e in carreggiata esterna per Traffico intenso dalla Pontina fino all’uscita a Romanina sul tratto Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti e code da Viale Palmiro Togliatti fino al Raccordo restano quanti sulla Cassia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti nelle due direzioni poi la polizia locale Ci segnala un incidente lungo corso Francia all’altezza della tangenziale in direzione del centro inevitabili le ripercussioni disagi per un incidente al Aurelio via Baldo degli Ubaldi l’incidente avvenuto in prossimità di via ... Leggi su romadailynews

Sulla strada statale 3 bis "Tiberina" – Itinerario E 45, a partire da oggi, lunedì 7 settembre, saranno istituite limitazioni notturne per consentire l'esecuzione delle attività di indagine propedeuti ...

35.399 biglietti streaming venduti. Per molti potrebbero essere considerati pochi, o addirittura pochissimi, visto il prezzo, decisamente basso, dell'accesso alla diretta. E invece è un numero importa ...

