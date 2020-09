Sorpasso centri abitati: quando è vietato o consentito? Le regole (Di lunedì 7 settembre 2020) Sorpasso centri abitati: quando è vietato o consentito? Le regole Non è la prima volta che ci occupiamo di regole inerenti la circolazione degli automobilisti e dei pedoni. Tantissime – come ben sappiamo – sono le situazioni in cui è opportuno ricordarsi e fare riferimento ad una o più delle regole contenute nel Codice della Strada, ovvero una fonte normativa assai articolata e ricca di indicazioni su come ci si deve correttamente comportare al fine di non costituire alcun pericolo o danno nei confronti di tutti coloro che, per le ragioni più svariate, si trovino a percorrere una via o una strada, sia a piedi che in macchina. Vediamo allora in dettaglio una questione tipicamente pratica: ... Leggi su termometropolitico

Il sorpasso in Toscana è a portata di mano. La gente è stufa del centrosinistra. Peccato che anche questa volta Salvini non abbia azzeccato la candidata giusta». Paolo Natale, politologo, ordinario di ...

Sondaggio Pagnoncelli, l'ascesa della Lega in Puglia: "Solo mezzo punto", verso lo storico sorpasso al Pd

Nando Pagnoncelli è finito al centro delle polemiche per il sondaggio sulla Campania, in cui la Lega come partito era dato in caduta libera al 3,3 per cento dopo aver preso oltre il 17 un anno fa alle ...

