Scuola, misure ad hoc nel nuovo Dpcm (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Ci saranno anche disposizioni ad hoc per la Scuola nel nuovo Dpcm del Governo che dovrebbe essere varato oggi, e che conferma in sostanza quanto deciso un mese fa, compreso quindi l'obbligo di mascherina, anche all'aperto, dalle 18 alle 6 (la cosiddetta norma 'anti-movida'). Le norme sono prorogate al 30 settembre. La novita' contenuta in uno degli allegati al provvedimento riguarda "le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" mentre in un altro allegato, si citano "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia". Nel provvedimento, si ricorda infatti che "ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le ... Leggi su agi

LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” La scuola riparte con la paura di rifermarsi. Tutte le regole per l’apertura più attesa e temuta

Far ripartire la scuola nei tempi previsti. Riuscire a tenerla aperta e a farla funzionare. A qualunque costo, o quasi. A Palazzo Chigi e a Viale Trastevere sono consapevoli che sul ritorno in classe ...

