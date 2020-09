Sabaf, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Sabaf, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 7 maggio 2019 e il 4 maggio 2020, ed avviato il 28 gennaio 2020, ha comunicato che, tra il 31 agosto e il 4 settembre 2020, ha acquistato 2.506 azioni Sabaf ad un prezzo medio unitario di 12,0658 euro per azione, per un controvalore pari a 30.236,87 euro. A seguito di tali acquisti, il grande produttore di componenti per elettrodomestici possiede, al 4 settembre, un totale di 312.263 azioni proprie, pari al 2,707% del capitale sociale. A Piazza Affari, chiusura in profondo rosso per Sabaf, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Sabaf aggiornamento Sabaf, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie Teleborsa Sabaf, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Sabaf, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti il 7 maggio 2019 e il 4 maggio 2020, ed avviato il 28 gennaio 2020, ha comunicato ...

(Teleborsa) - Sabaf, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti il 7 maggio 2019 e il 4 maggio 2020, ed avviato il 28 gennaio 2020, ha comunicato ...