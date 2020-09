Renzi: un errore accordo Pd con M5S. Nardella replica, pensare a ciò che unisce (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono convinto che per Italia Viva le cose andranno meglio di come vengono raccontate e di quanto si pensi, afferma Renzi Leggi su firenzepost

“Ho chiesto al presidente del Consiglio Conte di venire in Parlamento, dopo le regionali. Avrebbe un grande senso se ci fosse una sessione parlamentare trasparente e aperta nella quale i cittadini pos ...Se alle elezioni regionali finisce 5 a 1 come finisce per il Pd? “Penso di sì, tutte le volte che si politicizzano le elezioni regionali si fa un errore”. Lo ha detto il leader Italia Viva, Matteo Ren ...