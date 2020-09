"Referendum? Il Pd doveva dire no Ora riforme d'obbligo, oppure..." (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo aver ufficializzato e motivato ieri, nel corso della direzione del Partito democratico il suo no al Referendum sul taglio dei parlamentari, Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione Pd, intervistato da Affaritaliani.it, va dritto al cuore della questione: "Se dovesse prevalere il sì, come molti preventivano, sarà obbligatorio lavorare per dare un assetto stabile al nostro modello istituzionale". Dal giorno dopo il voto, rilancia ancora il dirigente dem, "Il Parlamento sarà chiamato a misurarsi con un ventaglio di riforme senza le quali le preoccupazioni e i dubbi espressi da alcuni, ed è anche il mio caso, troverebbero ampia conferma". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

