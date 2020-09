Psg in rosso, pronte due cessioni: i club italiani preparano l’assalto (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Psg ha accarezzato la possibilità di vincere la Champions League, il club francese ha dovuto fare i conti con il Bayern Monaco, i tedeschi si sono confermati superiori in finale dal punto di vista tecnico e fisico. E’ stato raggiunto l’ultimo atto della competizione, un risultato mai conquistato nella storia del club, i passi in avanti sono stati dunque importanti in attesa di altri innesti in grado di aumentare la qualità della squadra. Inevitabilmente ci saranno delle cessioni, il Psg ha bisogno di disponibilità economica. Non solo i problemi legati al Covid, con una serie di calciatori positivi, ma anche difficoltà sul fronte bilancio. Servirà incassare circa 70 milioni di euro, in particolar modo sono stati messi sul mercato due calciatori e le squadre italiane si sono messe in ... Leggi su calcioweb.eu

rosso_nero_78 : RT @popolorossoner: Fino a qualche settimana fa Skriniar era IL difensore per gli interisti. Lo valutavano 100 e passa milioni ed erano gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg rosso Conti in rosso per il PSG, servono 70 milioni: pronte due cessioni CalcioNapoli24 Alpha Tauri-Pierre Gasly: chi sono la scuderia e il pilota che hanno vinto a Monza

Pierre Gasly è un milanese d’adozione. Nato in Francia a Rouen 24 anni fa, il pilota vincitore del Gp di Monza vive infatti da un po’ di tempo tra Porta Garibaldi e la Stazione Centrale, nel cuore del ...

Germania-Spagna, Gaya salva le Furie Rosse

Il big match del gruppo D, di Nations League, termina con un insperato pareggio, per le Furie Rosse. Ci pensa José Gaya a far tirare un sospiro di sollievo a Luis Enrique, proprio nei minuti finali, r ...

Pierre Gasly è un milanese d’adozione. Nato in Francia a Rouen 24 anni fa, il pilota vincitore del Gp di Monza vive infatti da un po’ di tempo tra Porta Garibaldi e la Stazione Centrale, nel cuore del ...Il big match del gruppo D, di Nations League, termina con un insperato pareggio, per le Furie Rosse. Ci pensa José Gaya a far tirare un sospiro di sollievo a Luis Enrique, proprio nei minuti finali, r ...