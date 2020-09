Porta Sud, si va avanti con la Vitali «Noi siamo pronti, crediamo al progetto» (Di lunedì 7 settembre 2020) Nessuna manifestazione d’interesse per l’acquisto dei 128 mila metri quadri dell’area dello scalo merci . La procedura prevede ora l’accordo con chi ha redatto il masterplan. Leggi su ecodibergamo

M5S_Europa : Il #M5S porta al Parlamento europeo la battaglia di @AntoLari1986 per i treni veloci. Il prolungamento del Corridoi… - CarloAmenta1 : RT @recifar: La grande tristezza per quello che era uno dei paesi più ricchi del Sud Americo, dove c'erano molti italiani (e anche buon bus… - Marco_Fila : RT @recifar: La grande tristezza per quello che era uno dei paesi più ricchi del Sud Americo, dove c'erano molti italiani (e anche buon bus… - Cris75_r : @Precarioillumi1 Con la Spagna, con me, sfondi una porta aperta. L'ho visitata quasi per intero e la adoro da nord… - ottavio1974 : RT @recifar: La grande tristezza per quello che era uno dei paesi più ricchi del Sud Americo, dove c'erano molti italiani (e anche buon bus… -

Ultime Notizie dalla rete : Porta Sud Addio a Claudio Bonfanti, storico attivista socialista ed ex presidente di Porta Sud BergamoNews.it Colleferro, c’è un quinto indagato per l’omicidio di Willy Duarte. Gli investigatori: “Nessuna implicazione razziale”

C’è un quinto indagato per l’omicidio di Colleferro. Mentre due dei quattro presunti assassini negano di aver partecipato al pestaggio che ha portato alla morte del 21enne Willy Monteiro Duarte. Gli i ...

Scuola, le preoccupazioni della Filt Cgil Roma Sud Pomezia Castelli: “Preferivamo le lezioni a distanza. Ecco perché”

“Siamo arrivati alla tanto attesa, e da molti temuta prova del nove della ripresa della vita post lockdown…”. Inizia così la nota stampa di Stefano D’Andrea, segretario generale Filt CGIL Roma Sud Pom ...

C’è un quinto indagato per l’omicidio di Colleferro. Mentre due dei quattro presunti assassini negano di aver partecipato al pestaggio che ha portato alla morte del 21enne Willy Monteiro Duarte. Gli i ...“Siamo arrivati alla tanto attesa, e da molti temuta prova del nove della ripresa della vita post lockdown…”. Inizia così la nota stampa di Stefano D’Andrea, segretario generale Filt CGIL Roma Sud Pom ...