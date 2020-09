Perché Dario Argento è la rock star del genere horror (Di lunedì 7 settembre 2020) È un compleanno speciale, quello di Dario Argento, che compie 80 anni il 7 settembre 2020 e, contemporaneramente, 50 anni di carriera, per i quali riceve il Premio Pietro Bianchi 2020 alla 77°Mostra del Cinema di Venezia (in diretta streaming dall'Italian Pavilion) dai giornalisti cinematografici. Risale infatti al 1970 il debutto nei cinema de L'uccello dalle piume di cristallo, che segna l'esordio del maestro come deus ex machina (ideatore, sceneggiatore e regista) della pellicola, la prima di una trilogia e della sua intera carriera artistica. Artista, Dario, lo è sempre stato, avendone davvero tracce nel DNA, come racconta anche nella sua autobiografia Paura (Einaudi, 2014): nato a Roma il 7 settembre 1940, è figlio del produttore cinematografico Salvatore Argento – che ... Leggi su gqitalia

