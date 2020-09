Ora è ufficiale: Di Gennaro alla Reggiana, firmato un triennale (Di lunedì 7 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, adesso è ufficiale: Matteo Di Gennaro è un nuovo difensore della Reggiana. L’ex Livorno ha firmato un contratto triennale. Foto: Facebook Reggiana L'articolo Ora è ufficiale: Di Gennaro alla Reggiana, firmato un triennale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

