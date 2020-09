Occhio all’ANTICICLONE AFRICANO, non è ancora spacciato (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ vero, da giorni stiamo parlando dell’Autunno e dell’eventuale accelerazione stagionale. Attenzione però, perché abbiamo anche sottolineato come settembre sia un mese capace di portarci ondate di caldo potenti. Diciamo che la variabilità meteo climatica di un tempo, quella che sanciva l’arrivo della stagione autunnale, negli ultimi decenni è andata persa. Diciamo anche che quest’anno abbiamo segnali, da più parti, indicanti l’eventuale ripresa di un trend “old style“. Ma come sempre, nell’era del riscaldamento globale, è bene non dar nulla per scontato. Soprattutto è bene non fossilizzarsi su certi schemi barici, così come è bene non “innamorarsi” troppo di alcuni pattern climatici. Perché poi rischiamo, noi in primis, di prenderci cocenti ... Leggi su meteogiornale

