Napoli, Giuseppe Bruscolotti ne approfitta: “Io prenderei Francesco Acerbi” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ex difensore e capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri e sul mercato ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro’. “Se prenderei Francesco Acerbi al Napoli? Sì, perché come difensore sarebbe il massimo ed è anche italiano, però bisogna considerare pur sempre l’anagrafe e la spesa. Dobbiamo capire se il Napoli sia davvero orientato ad investire tanti soldi per un giocatore di quella età”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A ... Leggi su calciomercato.napoli

EnzoCattaruzzi : Il Punto di Enzo Cattaruzzi - Ospite Giuseppe Napoli - 07 Settembre 2020 - kintruy : RT @MiguelCalabria3: Capella Sansevero de ’Sangri o Pietatella 1593-1766 in #Napoli #Italia Patrimonio Culturale Mondiale Possiamo vedere i… - calciofemita : ?? Giuseppe Marino, @NapoliFemminile: “Sapevamo che l’impatto con la Serie A sarebbe stato duro però evidentemente è… - 1969_gianluca : RT @LazioNuoto: IL SALUTO DEL #CAMPIONISSIMO GREGORIO PALTRINIERI ALLA LAZIO Nelle immagini relative al pre gara della Capri-Napoli disput… - prof_giuseppe : RT @GenCar5: Questa ragazza si chiama Arianna Bridi e ieri ha compiuto l'impresa straordinaria battendo anche gli uomini e facendo in 6h 04… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giuseppe Napoli, i manifesti elettorali di Giuseppe Cirillo: "Basta violentatori, usa buone maniere"... Blitz quotidiano Coronavirus, paziente positiva al Moscati di Avellino

Sono tutti negativi i 50 tamponi naso-faringei molecolari eseguiti ai pazienti ricoverati e al personale in servizio nell'Unita' operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera San Giu ...

Poggiomarino, transfobia nei confronti di Eva: “quando saremo al potere la gente come te sarà emarginata”

Eva Giardina è una donna transessuale che a Poggiomarino, comune della città metropolitana di Napoli, appoggia il candidato sindaco Pd Giuseppe Annunziata. Legittimo. Ebbene tale Benny, profilo chiara ...

Sono tutti negativi i 50 tamponi naso-faringei molecolari eseguiti ai pazienti ricoverati e al personale in servizio nell'Unita' operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera San Giu ...Eva Giardina è una donna transessuale che a Poggiomarino, comune della città metropolitana di Napoli, appoggia il candidato sindaco Pd Giuseppe Annunziata. Legittimo. Ebbene tale Benny, profilo chiara ...