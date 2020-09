Mav entra a far parte di team Liquid come staff (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo le voci che si sono rincorse nei giorni scorsi team Liquid ha finalmente ufficializzato che Rafael “mav” Loureiro Freitas farà parte della squadra dopo aver lasciato FaZe Clan. Il famoso giocatore di esport si ricongiunge così con il suo vecchio compagno di squadra e amico João “HSnamuringa” Deam. Questa erò è solo l’ultima tappa di una lunga carriera. Mav inizia a muovere i primi passi in questo mondo giocando a Batterfield 4 arrivando secondo nell’evento ESL One di Cologne. Decide così di iniziare a competere in Rainbow Six Siege e riesce a vincere subito la Elite Six Season 3 Brazilian ma mancando la qualificazione al 2017 Six Invitational. Grazie al successo decide di lasciare la sua attuale squadra Keyd Stars per approdare ai Santos Dexterity. Vince ... Leggi su esports247

