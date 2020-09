Marocchino tenta rapina a una disabile: le provoca trauma cranico e contusioni. E non è l’unico colpo (Di lunedì 7 settembre 2020) Un immigrato Marocchino, tranquillamente a spasso per Torino, tenta la rapina a una donna disabile: le provoca trauma cranico e contusioni multiple. E non è nemmeno l’unico colpo che prova a mettere a segno nell’arco della stessa serata… Torino, Marocchino tenta la rapina a una disabile Lo straniero, un Marocchino 20enne senza fissa dimora, ora dovrà rispondere di rapina aggravata. I carabinieri lo hanno arrestato venerdì notte in centro a Torino. Da quanto trapela dalle ricostruzione della folle notte di violenza e criminalità, il giovane ha cominciato ad agire in un minimarket della ... Leggi su secoloditalia

