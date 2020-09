L’orso M49 è stato catturato di nuovo (Di lunedì 7 settembre 2020) M49, l’orso ormai soprannominato Papillon per la sua capacità di scappare per ben due volte dal recinto del Casteller è stato catturato L’orso M49 è stato catturato di nuovo Lo rende noto il Corpo forestale del Trentino precisando che l’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove M49 si trovava nell’ultimo periodo, mediante una trappola a tubo già utilizzata in passato per lo stesso esemplare. Il radiocollare di M49 era stato trovato nei boschi il 22 agosto. Fin dalla sua fuga dal recinto del Casteller, l’animale era sempre stato monitorato attraverso il collare dotato di sistema di geolocalizzazione. A partire dal 16 agosto l’orso si era spostato in ... Leggi su nextquotidiano

MediasetTgcom24 : Trento: catturato l'orso M49, protagonista di due fughe - Today_it : L'orso M49 è stato catturato - jimihendrix1980 : RT @MediasetTgcom24: Trento: catturato l'orso M49, protagonista di due fughe - SURINOMO : RT @ultimenotizie: È stato catturato l'orso M49. L’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovata n… - ArjunaCecchetti : Nooooooo!!!!!!! @M49liberorso E' stato catturato l'orso M49 -

