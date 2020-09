Lorella Cuccarini lascia agenzia di Lucio Presta? L’indiscrezione di Dagospia (Di lunedì 7 settembre 2020) Cosa è successo tra Lorella Cuccarini e il suo agente (o ex?) Lucio Presta? In queste ore si rincorrono le indiscrezioni dopo la bomba lanciata da Dagospia secondo la quale l’ex conduttrice de La Vita in Diretta sarebbe solo uno dei tanti personaggi del mondo televisivo che nell’ultimo periodo avrebbero deciso di lasciare l’agenzia del... L'articolo Lorella Cuccarini lascia agenzia di Lucio Presta? L’indiscrezione di Dagospia proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

PechelaScott : Ma perché!!!! senza Lorella Cuccarini che tristezza - deimater9 : @vitaindiretta Scusi Matano..quella gran brava persona di Lorella Cuccarini..a casa?? Profumava troppo di pulito?? Povera Rai!!!!! - marin_cdm : RT @PrimaldaZ: @doluccia16 Io credo che la gente del mondo dello spettacolo sia ostacolata se non mostra essere di sinistra. Guarda Lorella… - CRISTIA76761380 : @debora_ergas @vitaindiretta Rideremo domani se ha vinto pomeriggio cinque e le sta benissimo a Matano per come ha… - radiocharlymax : #NowPlaying La notte vola - Lorella Cuccarini -