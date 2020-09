L’Italia ha piegato la curva dei contagi perché il Paese si è unito. Speranza: “La riapertura delle scuole è una sfida condivisa. Non è un problema di un ministro o di un preside” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Per me la priorità in vista della riapertura delle scuole è ritrovare nel Paese lo spirito di febbraio, marzo ed aprile perché le norme sono state fatte, abbiamo regole, abbiamo procedure, abbiamo protocolli” ma “dobbiamo recuperare quel grande senso di unità nazionale di una sfida condivisa”. E’ quanto ha detto il ministro per la Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa a Firenze, rispondendo a chi gli chiedeva quale sia la più grande preoccupazione in vista della prossima riapertura delle scuole. “Noi abbiamo piegato la curva” dei contagi da Coronavirus, ... Leggi su lanotiziagiornale

