Juventus, Allianz Stadium aperto? Arriva la risposta del governo (Di lunedì 7 settembre 2020) Juventus – Nuova, pesantissima, grana per Andrea Agnelli. In casa Juve lo Stadium resterà inesorabilmente chiuso al pubblico di fede bianconero. Il motivo è da ricercarsi nel niet dato dal governo Conte. Numeri alla mano i bianconeri perdono complessivamente dai 2 ai 4 milioni a partita da quando l’emergenza coronavirus ha imposto le gare a porte chiuse. Grosse perdite finanziarie che di fatto rendono ancor più amaro il conto b Juventus, problema Allianz Stadium Una situazione complicata da gestire sul piano economico. Incide in maniera importante sui ricavi societari e che il club ha cercato di risolvere proponendo al governo un piano di sicurezza per riaprire lo Stadium già contro la Sampdoria. Progetto ... Leggi su juvedipendenza

