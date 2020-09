Italia vince (0-1) in Olanda: decide un gol di Barella. Chiesa in campo 6 minuti. Classifica (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Italia riscatta il magro pareggio con la Bosnia e torna a vincere. Come prima del Covid. E va in testa al girone di Nations League, grazie anche alla vittoria della Polonia in Bosnia (1-2). Il tutto assai meritatamente. Bel primo tempo giocato dall'Italia: vicina al gol con Immobile, Insigne e lo stesso Barella. Che, poco prima del riposo, ha fatto centro proprio con la testa dell'interista Leggi su firenzepost

