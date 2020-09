Il saluto commosso della AS Roma a Willy: 'Riposa in pace, romanista' (Di lunedì 7 settembre 2020) "Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile". Lo scrive l'... Leggi su globalist

globalistIT : Il saluto commosso della AS Roma a Willy: 'Riposa in pace, romanista' #Colleferro #WillyMonteiro - mereu_giorgio : RT @Elena81353537: @AndreaMarano11 COMPAGNO ANDREA, saluto te per tutti...il tuo saluto mi ha commosso, come anche quello di tutti gli altr… - LalliVincenzo : RT @Elena81353537: @AndreaMarano11 COMPAGNO ANDREA, saluto te per tutti...il tuo saluto mi ha commosso, come anche quello di tutti gli altr… - tiziana13_tp : RT @Elena81353537: @AndreaMarano11 COMPAGNO ANDREA, saluto te per tutti...il tuo saluto mi ha commosso, come anche quello di tutti gli altr… - Diamante23 : RT @Elena81353537: @AndreaMarano11 COMPAGNO ANDREA, saluto te per tutti...il tuo saluto mi ha commosso, come anche quello di tutti gli altr… -

Ultime Notizie dalla rete : saluto commosso Daverio, il saluto commosso di Milano Radio Lombardia Enrico Papi grave lutto, l’ultimo saluto commuove: «Sei stata il regalo più bello»

Pochi minuti fa Enrico Papi ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram un momento molto delicato della sua vita. La colonna portante di Sarabanda ha subito un grave lutto. Ad annunciarlo ...

Morì durante il lockdown, la comunità dà vita a un giardino in sua memoria

Uberto Ardovini, socio del Circolo Vela, si è spento ad aprile. La colletta degli amici e della comunità ha finanziato telecamere e la creazione di un luogo che lo ricorderà per sempre. GROSSETO. Sono ...

Pochi minuti fa Enrico Papi ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram un momento molto delicato della sua vita. La colonna portante di Sarabanda ha subito un grave lutto. Ad annunciarlo ...Uberto Ardovini, socio del Circolo Vela, si è spento ad aprile. La colletta degli amici e della comunità ha finanziato telecamere e la creazione di un luogo che lo ricorderà per sempre. GROSSETO. Sono ...