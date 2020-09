Il Mattino: Ghoulam in uscita, ma il suo ingaggio spaventa i club (Di lunedì 7 settembre 2020) Prosegue il lavoro nel mercato in uscita del Napoli. In lista di sbarco, ma con grosse difficoltà c’è Ghoulam, dove ha pesare non è però il prezzo del cartellino, come scrive il Mattino il Napoli tiene molto basse le richiesta – per meno di 8 milioni più essere preso – ma pesa e non poco il suo ingaggio: prima di farsi male ha rinnovato fino al 2022 per 3,3 milioni di euro. Mendes sta lavorando all’estero per cercare una nuova destinazione all’algerino con alcune piste che portano a Lisbona, allo Sporting, e un’altra in Francia, al Nizza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, si è soffermato sul futuro del terzino sinistro Faouzi Ghoulam. Il Napoli, nell'ultima stagione, ha spesso potuto contar ...

Napoli, Ghoulam promuove i suoi: «E Osimhen è un gran giocatore»

Protagonista del match contro il Teramo anche Faouzi Ghoulam, terzino necessario a sinistra vista l'assenza del compagno Mario Rui impegnato in nazionale. «Stiamo lavorando bene. Non siamo abituati al ...

Protagonista del match contro il Teramo anche Faouzi Ghoulam, terzino necessario a sinistra vista l'assenza del compagno Mario Rui impegnato in nazionale. «Stiamo lavorando bene. Non siamo abituati al ...