Huawei: smartphone con HarmonyOS arriverà nel 2021 (Di lunedì 7 settembre 2020) L’anno scorso, dopo che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha bandito Huawei dalla sua catena di approvvigionamento statunitense, il produttore cinese di apparecchiature di rete e telefoni si è affrettato a trovare nuove fonti.L’unico fornitore degli Stati Uniti che ha perso di più è stato Google poiché il divieto ha impedito a quest’ultimo di fornire la versione Android di Google Mobile Services (GMS) a Huawei.Anche se in Cina, dove la maggior parte delle app Android di Google è vietata, non si è avvertito troppo, diverso è il caso dei modelli internazionali dell’azienda cinese che potrebbe essere costato al produttore diverse vendite.Recensione Huawei P40 Pro: un vero top, ma fortemente penalizzatoHuawei lancerà il primo ... Leggi su pantareinews

Nelle scorse ore ha fatto un po' discutere (e preoccupare) un presunto bug di sicurezza del sistema Apple - Google usato anche dall'app italiana Immuni. Il rischio di privacy è tuttavia davvero basso, ...