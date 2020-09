Hong Kong, arrestata una dodicenne uscita da una cartoleria. “Sembrava sospetta”(VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) “Aveva un’aria sospetta”: solo per questa ragione la polizia di Hong Kong, all’uscita di una cartoleria, ha accerchiato, buttato a terra e preso a calci e infine arrestato una ragazzina di 12 anni che aveva appena comprato il materiale per le ore di disegno a scuola. “Non c’entra con le proteste, stava solo comprando dei … L'articolo Hong Kong, arrestata una dodicenne uscita da una cartoleria. “Sembrava sospetta”(VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

