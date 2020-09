Gran Bretagna, Una Scuola Consegnerà Ogni Ora Mascherine Agli Studenti (Di lunedì 7 settembre 2020) La Challoner’s Grammar, una Scuola di Amersham, consegnerà Ogni giorno ai suoi 1.300 alunni sei Mascherine. Ogni studente potrà così cambiare la propria mascherina Ogni ora. La decisione è stata presa perché le lezioni si svolgono in aule diverse. L’istituto scolastico suggerisce di usare Mascherine lavabili per avere 12 Mascherine pro capite. Gli Studenti ne indosseranno di diverse anche nei tragitti casa-Scuola e Scuola-casa. Leggi su youreduaction

