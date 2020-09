Enrico Papi, è morta la mamma Luciana: il commovente messaggio d’addio (Di lunedì 7 settembre 2020) Lutto per il conduttore Enrico Papi. È morta a 81 anni la mamma Luciana. È stato lui stesso a dare la notizia con un toccante messaggio d’addio pubblicato su social, assieme a una foto della madre scomparsa a causa di una malattia. “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare – ha scritto Papi -. mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene“. Soltanto qualche giorno fa la donna aveva festeggiato il compleanno, occasione in cui il conduttore aveva condiviso su Instagram un selfie insieme a lei: L’amore ... Leggi su ilfattoquotidiano

