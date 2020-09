Elisir, nuova edizione con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi: prima puntata del 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo qualche anno di assenza dai palinsesti, lo storico spazio dedicato alla medicina ossia Elisir, torna nelle mattine di Rai 3 da oggi, lunedì 7 settembre. A condurlo tornerà colui che ne è alla guida dal 1996, Michele Mirabella, sarà affiancato da Benedetta Rinaldi.Con una veste completamente rinnovata il programma si rivolgerà al pubblico informandolo con news sulla medicina con lo scopo di aiutare a comprendere quali siano le notizie da seguire (svelando anche le fake news). La salute e le sue problematiche, il benessere e i consigli per star bene al centro degli argomenti che saranno affrontati con prestigiosi esperti. Elisir 2020-21, anticipazioni prima puntata del 7 ... Leggi su blogo

toysblogit : Elisir, nuova edizione con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi: prima puntata del 7… - Chiaserotti : RT @ElisirTv: Giornata di prove negli studi Rai di Saxa Rubra: @mirabellamic, @benerinaldi e tutta la squadra di #Elisir vi aspettano doman… - TwocentsTweets : RT @ElisirTv: Giornata di prove negli studi Rai di Saxa Rubra: @mirabellamic, @benerinaldi e tutta la squadra di #Elisir vi aspettano doman… - elsadigati : RT @ElisirTv: Giornata di prove negli studi Rai di Saxa Rubra: @mirabellamic, @benerinaldi e tutta la squadra di #Elisir vi aspettano doman… - benerinaldi : RT @ElisirTv: Giornata di prove negli studi Rai di Saxa Rubra: @mirabellamic, @benerinaldi e tutta la squadra di #Elisir vi aspettano doman… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisir nuova

RAI - Radiotelevisione Italiana

Passata l’estate, in Rai è tempo di grandi ritorni e di nuove partenze con il palinsesto invernale. Sulla rete ammiraglia Unomattina si presenta con una nuova guida: al posto della coppia Valentina Bi ...Ogni essere vivente (umani, animali e piante) nasce morbido per divenire nel tempo rigido, è un processo fisiologico che non possiamo interrompere, ma sicuramente rallentare: lo sport per il corpo e l ...