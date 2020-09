“Eccomi”. Flavio Briatore torna a mostrarsi dopo il contagio. E tutti notano un dettaglio delle sue condizioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Flavio Briatore, finalmente torna a dare notizie di sé. In diretta dalla casa dell’amica Daniela Santanché, il noto imprenditore italiano ringrazia quanti sono in apprensione per lui. dopo la scoperta della positività al virus, Briatore decide di condividere un video in cui è lui stesso a rassicurare i fan e gli amici. dopo una settimana di ricovero presso il San Raffaele, Flavio Briatore ha iniziato il suo isolamento il 29 agosto, affidandosi nelle mani del professore Zangrillo. “Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non è solo bravo, di più. Per cui sto bene. In superforma, pronto per ripartire”, le parole di Flavio Briatore rassicurano ... Leggi su caffeinamagazine

