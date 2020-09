Divieto targhe estere: multa illegittima (Di lunedì 7 settembre 2020) Divieto targhe estere: norma "oggettivamente irrazionale"Codice della Strada: le novità del Decreto SicurezzaMancanza intento fraudolentoContrasto con i principi costituzionaliDivieto targhe estere: norma "oggettivamente irrazionale"Torna suL'art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada, introdotto dal Decreto Sicurezza, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Tuttavia, la norma pecca di "oggettiva irrazionalità" laddove sottopone a trattamento diverso condotte sostanzialmente analoghe e giunge a sanzionare condotte pienamente lecite e meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Come noto, il D.L. Sicurezza ha introdotto dei limiti alla circolazione con veicoli dalle ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Divieto targhe estere: multa illegittima: Divieto targhe estere: norma 'oggettivamente… - diego4all : RT @tvsvizzera: Il divieto per i #frontalieri di condurre in #Italia auto con targhe svizzere è un problema che dovrebbe presto appartenere… - tvsvizzera : Il divieto per i #frontalieri di condurre in #Italia auto con targhe svizzere è un problema che dovrebbe presto app… -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto targhe Targa prova auto: non si può usare sulle vetture immatricolate Motorionline Divieto targhe estere: multa illegittima

L'art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada, introdotto dal Decreto Sicurezza, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato al ...

Multe online: come pagarle e contestarle

Prima o poi capita a tutti. Almeno una volta nella vita anche l’automobilista più disciplinato e attento al Codice della Strada si ritroverà a dover pagare multe online e, nei casi più sfortunati, si ...

L'art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada, introdotto dal Decreto Sicurezza, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato al ...Prima o poi capita a tutti. Almeno una volta nella vita anche l’automobilista più disciplinato e attento al Codice della Strada si ritroverà a dover pagare multe online e, nei casi più sfortunati, si ...