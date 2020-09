De Laurentiis risponde a Caldoro: “De Luca juventino e comunista? Hai già perso la battaglia…” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo juventino e comunista De Luca, di cui io sono amico dal 1994. Le tue sterzate non hanno senso per un candidato che ha già perso la battaglia elettorale“. Attraverso il suo profilo Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, risponde così alla recente intervista dell’ex presidente della Regione Campania Stefano Caldoro. “Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Certamente non sai che abbiamo acquistato Osimehn per 70 mln più 10 di bonus. Per non parlare dei giocatori arrivati a gennaio – ha ... Leggi su sportface

