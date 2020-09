Clemente a sostegno del candidato PD: scontro in deMa. Oggi resa dei conti (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mancano poche ore alla riunione prevista per Oggi pomeriggio nella sede di deMa, ma lo scontro è già nell’aria. Al centro il dibattito sul sostegno alle regionali. Di qualche giorno fa la presenza degli assessori del Comune di Napoli Alessandra Clemente e Luigi Felaco all’iniziativa politica a sostegno della lista InPolis nella coalizione del candidato sindaco Pd-M5s a Giugliano, Nicola Pirozzi. Una presenza che non è passata inosservata soprattutto se si considera che la Clemente è in pole come nome indicato dal sindaco per le prossime comunali. Una parte dei militanti di deMa accusa di un patto di desistenza tra de Magistris, De Luca e il PD. ... Leggi su anteprima24

Clemente sostegno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clemente sostegno