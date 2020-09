“Campoli è Futuro”, Giusy Pesce per Caporaso sindaco: “Pronti a dare una svolta” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampoli – E’ Giusy Pesce, per “Campoli è Futuro”, a intervenire per spiegare le ragioni che l’hanno spinta a scendere in campo alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre al fianco di Salvatore Caporaso. “Perché fare politica? E soprattutto perché impegnarsi mettendoci la propria faccia? Sono due domande che sicuramente la comunità campolese vorrebbe pormi ed a cui immediatamente darò risposta. Ho preso questa decisione perché voglio permettere ai miei figli di crescere in una realtà e in un territorio migliore. Può apparire retorica e qualunquista questa frase, ma se ci guardiamo intorno, noteremo tutti, con molta onestà, che la situazione non ci porterà a nulla di buono. La nostra Campoli ha ... Leggi su anteprima24

