Calciomercato Milan: stallo Bakayoko, manca l’intesa sul riscatto (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Milan: manca ancora l’intesa con il Chelsea per il riscatto di Bakayoko. Per la difesa si punta alle occasioni Per vedere Tiemoué Bakayoko al Milan serve pazienza e calma. Dopo i botti Brahim Diaz e Tonali, il mercato del Milan ha logicamente rallentato e ora punta al centrocampista di proprietà del Chelsea. Come spiega La Gazzetta dello Sport il dialogo tra i due club si è fermato sulla cifra per il diritto di riscatto, che gli inglesi vorrebbero fissare a non meno di 30 milioni e che il Milan invece punta ad abbassare il più possibile, magari a 25. Restano sempre vive le piste Florentino e Soumaré, anche se con Benfica e Lilla siamo ancora a una fase ... Leggi su calcionews24

