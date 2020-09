Calafiori, futuro da Roma. Ora serve il rinnovo (Di lunedì 7 settembre 2020) Calafiori non si tocca. Le convincenti prestazioni contro la Juventus e la Sambenedettese, oltre alle potenzialità messe in mostra nella Primavera di Alberto De Rossi e negli allenamenti con la prima ... Leggi su corrieredellosport

Calafiori non si tocca. Le convincenti prestazioni contro la Juventus e la Sambenedettese, oltre alle potenzialità messe in mostra nella Primavera di Alberto De Rossi e negli allenamenti con la prima ...

Calciomercato Serie B, sorpresa Calafiori | La soluzione della Roma

Il settore giovanile della Roma è sempre molto propenso a offrire giovani di valore, che possono affermarsi in Serie B o nella massima serie. In questa stagione uno dei più discussi -se non proprio il ...

