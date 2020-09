Bordoni-Picca: istituti Municipio X non sono pronti (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “In una lettera ufficiale alcuni presidi dei plessi scolastici di Ostia hanno chiesto un differimento dell’apertura delle scuole mentre in altre si parla gia’ di svolgimento della didattica ad orario ridotto”. Lo dichiarano il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni e la consigliera municipale Monica Picca (Municipio X). “Mancano le sanificazioni, i banchi e gli sono spazi inadeguati, si attendono supplenze e le cattedre restano vuote. La battaglia della Lega contro questo livello di impreparazione non e’ strumentale ma funzionale alla possibilita’ di far tornare in classe i nostri ragazzi. Tra la raccolta firme in mille gazebo d’Italia per chiedere le dimissioni del ministro Azzolina e la mozione di sfiducia in Parlamento che presenteremo con il ... Leggi su romadailynews

