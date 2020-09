Bimba di 5 anni rapita, stuprata e uccisa: il corpo bruciato e gettato tra i rifiuti (Di lunedì 7 settembre 2020) rapita, violentata e poi uccisa. È successo in Pakistan, dove Una bambina di cinque anni residente nella città di Karachi è stata vittima di estrema violenza. Secondo quanto riportano i media locali, venerdì la bambina è uscita a comprare dolci e non è mai tornata a casa. A dare l’allarme la famiglia. Dopo poche ore la terribile scoperta: Marwa è stata trovata morta, semicarbonizzata, in mezzo ai rifiuti non lontano da casa sua.



Le indagini hanno rivelato che la ragazza è stata “aggredita sessualmente” ed è stata uccisa con brutali colpi alla testa. Il corpo è stato infine bruciato al fine di cancellare le tracce di DNA e le impronte dell’assassino. Ma c’è un ... Leggi su caffeinamagazine

MediasetTgcom24 : Pakistan, bimba di 5 anni stuprata, uccisa e bruciata: un fermo #Pakistan - LaStampa : E' successo a Karachi. Dopo la violenza la piccola è stata gettata in una discarica. - LaStampa : Pakistan: bimba di 5 anni rapita, stuprata, uccisa e bruciata. Fermato un sospetto