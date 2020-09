Baronissi, completati i lavori fognari e di pavimentazione in due strade (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Sono stati completati i lavori di sistemazione fognaria, sostituzione pozzetti stradali e pavimentazione del tratto di via Pozzillo che va dalla Chiesa di S.Agnese alla fontana. Un intervento che si inserisce nell’ambito della progressiva riqualificazione del sistema fognario cittadino e che completa i lavori già iniziati nei mesi scorsi da Fusara. E’ un’opera che scongiurerà i continui allagamenti degli anni passati. “Siamo intervenuti con interventi importanti su gran parte del sistema fognario della città – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – che presentava numerose carenze strutturali soprattutto in zone che hanno subìto ... Leggi su anteprima24

