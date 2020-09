Android, arrivano i messaggi automatici per Whatsapp (Di lunedì 7 settembre 2020) «Scusa, non posso parlare», «Posso chiamarti più tardi?» sono alcune delle Smart Replay, le risposte automatiche introdotte sui dispositivi con Android 10 per mandare messaggi direttamente su Whatsapp. Funzionano esattamente come i messaggi predefiniti che compaiono quando si vuole annullare una telefonata in ingresso, ma interagiscono con i messaggi di testo di Whatsapp. L’intelligenza artificiale analizza il messaggio in arrivo e propone all’utente una o più risposte giudicate coerenti con il suo significato, senza dover accedere alla chat e far diventare le spunte blu. Leggi su vanityfair

Con le «smart replay», l'algoritmo di Google decodifica i messaggi in arrivo e propone una risposta veloce. Tra le novità per Whatsapp c'è anche la modalità «Vacation Mode» per non vedere gli aggiorna ...

