Alessandro Gassmann: «La Raggi? Domandate a chi vive in periferia com’è andata» (Di lunedì 7 settembre 2020) «Non riesco più a dare giudizi sulla mia città. Ma guardando Roma non mi sembra di poter dire che versi in condizioni migliori di dieci anni fa». Lo afferma Alessandro Gassmann. Un giudizio espresso in modo elegante ma chiaro. Che arriva a poche ore dalle parole di Sabrina Ferilli sulla Raggi. «Non so cosa voterò – spiega l’attore romano – non so nemmeno chi verrà opposto come candidato. Però mi sembra tutto melmoso, faticoso, poco coRaggioso e con poca visione verso il futuro». E analizzando la situazione nella Capitale, Gassmann osserva: «Abbiamo avuto amministratori che a volte non hanno avuto il tempo di amministrare, a volte l’hanno fatto molto male». Alessandro Gassmann: ... Leggi su secoloditalia

