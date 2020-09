Alessandria, cadavere carbonizzato in villa, il procuratore: 'E' un delitto' (Di lunedì 7 settembre 2020) Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in una villetta di Casale Monferrato, Alessandria,. Sul posto è presente la polizia. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un omicidio. ... Leggi su leggo

