“Abbiamo gli occhi lucidi”. Benedetta Rossi e il marito Marco: la notizia fa piangere di gioia i loro fan ❤️ “Una coincidenza meravigliosa!” (Di lunedì 7 settembre 2020) Come tanti di noi ricorderanno, lo scorso agosto una notizia devastante ha colpito tutti i fan di Benedetta Rossi, la famosa chef tanto amata. L’influencer di cucina aveva condiviso il dolore per la perdita di Nuvola con i suoi milioni di follower che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza. Adesso, a distanza di quasi un mese, arriva un nuovo cagnolino a casa della conduttrice di Real Time. Si chiama Cloud e la sua storia è davvero particolare. A raccontarla sulle stories di Instagram è Marco, il marito di Benedetta Rossi. “Dopo la perdita di Nuvola – spiega – abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli”. E ancora: “Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era ... Leggi su caffeinamagazine

