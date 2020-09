Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 13:30 (Di domenica 6 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA, IN INTERNA CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DEI CERASETI, VERSO ALBANO LAZIALE PER GLI EVENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO SERATA CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA DI MUSICA E SPETTACOLO TRIBFEST20, LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA GRANDE MUSICA CON ESIBIZIONI DELLE COVER BAND DEI PIU’ IMPORTANTI ARTISTI ITALIANI APPUNTAMENTO IN LARGO EUROPA UNITA FINO ALLE 08.00 DI DOMANI, ... Leggi su romadailynews

